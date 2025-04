Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: scatta la FP2, Leclerc e Hamilton vogliono crescere a Suzuka

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.04 Sainz in un team radio si è lamentato che nella mitologica 130R la sua Williams saltellasse in maniera eccessiva. Cambio di set-up immediato.08.03 Sainz torna subito ai box dopo un installantion lap, gli altri piloti chiudono il primo giro e si lanciano per dare il via alla sessione.08.02 Entra in azione anchecon le hard. Con le medie Alonso, Stroll, Bearman, Hadjar.08.01 Subito tutti in pista con gomme hard (anche). Con le medie Tsunoda, Ocon e Lawson08.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!LA FP2 DEL GP DEL!!!!!07.58 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto a!07.56 Condizioni meteo ideali a. Sole pieno con temperatura di 14° per quanto riguarda l’atmosfera e 35° sull’asfalto. Vento sostenuto che potrebbe infastidire le monoposto.