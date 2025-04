Maxi risarcimento per una pratica scorretta | indetto il Consiglio comunale per discuterne

Consiglio comunale, con 7 punti all’ordine del giorno, per le 21,30 di giovedì 10 aprile. Tra gli argomenti in discussione, il ‘Riconoscimento fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva – ripiano’. Si tratta del risarcimento di 487.167 euro, oltre interessi, a favore di Danilo Marcozzi, Emilio Marcozzi e Aldo Giosuè quale indennizzo per acquisizione sanante di un terreno di 1420 metriquadri di loro proprietà, (in quote diverse), acquisito dall’allora amministrazione senza perfezionamento delle procedure espropriative. Terreno utilizzato per realizzare la pista ciclabile intercomunale Cupra Marittima – Grottammare. Ora la Corte d’Appello ha respinto il ricorso e il Comune dovrà saldare il conto. Tra le ipotesi la stipula di un mutuo, che peserà sulle tasche dei cittadini, se il danno non sarà coperto dai responsabili o dalle loro assicurazioni. Ilrestodelcarlino.it - Maxi risarcimento per una pratica scorretta: indetto il Consiglio comunale per discuterne Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni, ha convocato il, con 7 punti all’ordine del giorno, per le 21,30 di giovedì 10 aprile. Tra gli argomenti in discussione, il ‘Riconoscimento fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva – ripiano’. Si tratta deldi 487.167 euro, oltre interessi, a favore di Danilo Marcozzi, Emilio Marcozzi e Aldo Giosuè quale indennizzo per acquisizione sanante di un terreno di 1420 metriquadri di loro proprietà, (in quote diverse), acquisito dall’allora amministrazione senza perfezionamento delle procedure espropriative. Terreno utilizzato per realizzare la pista ciclabile interCupra Marittima – Grottammare. Ora la Corte d’Appello ha respinto il ricorso e il Comune dovrà saldare il conto. Tra le ipotesi la stipula di un mutuo, che peserà sulle tasche dei cittadini, se il danno non sarà coperto dai responsabili o dalle loro assicurazioni.

Consulenze esterne, assolto in appello professore del Politecnico. Niente maxi-risarcimento. Antitrust, sulle maxi multe a Apple e Amazon deciderà la Corte di Giustizia europea. Tim sconfitta dalla class action contro le bollette a 28 giorni, ecco come chiedere il rimborso. Assicurazione auto: l'Antitrust multa UnipolSai e Generali per pratiche scorrette. Bollette dell'acqua "scorrette" anche in provincia di Messina, verso un'altra maxi multa all'Eas. Caso Tamoil, il Comune di Cremona ottiene 2,4 milioni di risarcimento. Ne parlano su altre fonti

Mondo Convenienza, maxi multa da 3,2 milioni: Tar conferma pratiche scorrette - Ecco perché l’Antitrust ha multato la società che gestisce Mondo Convenienza. Confermate pratiche scorrette su montaggio, consegne e assistenza clienti ... (quifinanza.it)

L’Antitrust ha multato Shiseido per 400mila euro per “pratica commerciale scorretta” - Stando all’Antitrust Shiseido avrebbe effettuato una “pratica commerciale scorretta”, e per questo avrebbe ricevuto una multa di 400mila euro. In una nota l’Antitrust ha spiegato le motivazioni di ... (metropolitanmagazine.it)

Eni Plenitude: istruttoria AGCM per pratica scorretta - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Eni Plenitude per pratica commerciale scorretta. Il procedimento è iniziato in seguito ... (msn.com)