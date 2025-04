Iodonna.it - Chissà se il fondatore di Microsoft si ricorderà di questo episodio a dir poco imbarazzante...

Il 4 aprile 2025celebra i suoi 50 anni, un viaggio iniziato con la visionaria dichiarazione di Bill Gates e Paul Allen: «In futuro ci sarà un computer su ogni scrivania e in ogni casa». Oggi, con una capitalizzazione che sfiora i 900 miliardi di dollari,è un gigante tecnologico che ha profondamente trasformato il nostro modo di lavorare, giocare e comunicare. Ma non è stato un cammino privo di ostacoli. Dalla nascita del primo sistema operativo Windows fino ai più recenti investimenti nell’intelligenza artificiale, l’azienda ha vissuto momenti memorabili, ma anche alcuni flop entrati nella storia come icone della cultura pop. Skincare da quarantena, contro la luce blu guarda le fotoe l’epica presentazione flop di Windows 98Non tutti i ricordi disono radicati nel successo.