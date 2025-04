Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-04-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazionein coda perintenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la diramazionesud della via Appia mentre in carreggiata è un'altra code per incidente tra la Ardeatina e la via Appia sul tratto Urbano della A24 file tra fiorentini e la tangenziale est e auto in coda sulla tangenziale da via di Pietralata via dei Campi Sportivi verso stadio e tra piazza di Porta Maggiore viale Castrense in direzione San Giovanni in entrata afile sulle principali arterie continua a Ponte Galeria in via Portuense dalle 10 alle 20 alla fiera diedizione primavera 2020 5 possibili difficoltà alin tutta l'area circostante è in Piazza Venezia Altare della Patria 8:30 si celebrerà una cerimonia con una deposizione di corona d'alloro al sacello del Milite Ignoto possibili difficoltà anche qui con le chiusure alPer lo svolgimento dell'evento