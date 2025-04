Ilfattoquotidiano.it - Inizia la stagione su terra rossa e tra un mese rientra Sinner: quanti punti difendono i rivali, da Zverev ad Alcaraz

Con il primo Master 1000 subattuta a Montecarlo – al via domenica 6 aprile – comincia ufficialmente la “clay season”, lasulla. Il grande assente è Jannik, che non sarà in campo ancora per unesatto, fino al 4 maggio, a causa della sua sospensione legata al caso Clostebol e non potrà difendere iaccumulati ad aprile 2024. Ancora una minima chance quindi per Alexander, che potrà tentare il sorpasso in vetta al ranking Atp ma solo se si aggiudicherà i tre tornei in programma fino al ritorno dell’azzurro nel circuito (impresa quasi impossibile, visto il suo recente stato di forma).I prossimi tornei:Montecarlo, Barcellona o Monaco di Baviera e Madrid. Sono questi i prossimi impegni prima di spostarsi a Roma per gli Internazionali d’Italia (dal 7 al 18 maggio) dove sarà presente anchee a Parigi per il Roland Garros (dal 25 maggio all’8 giugno).