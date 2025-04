Juventusnews24.com - Oppini mette sotto torchio Inzaghi: l’allenatore dell’Inter finisce nella bufera per un’azione che ostacola un big in quella partita. Che attacco sui social! – FOTO

di Redazione JuventusNews24, giornalista e noto tifoso della Juve, non ci sta e critica l’atteggiamento di Simonel’atteggiamento assunto contro Theo Hernandez!Il derby di Milano di Coppa Italia tra Milan e Inter ha rappresentato l’occasione per Francescodi “colpire” i nerazzurri. Il noto tifoso della Juve ha evidenziato attraverso un post pubblicato su X la maniera in cuinerazzurro, Simonehato Theo Hernandez durante l’andata delle semifinali della predetta competizione. Dopo la sentenza della cassazione, questo era con tutta probabilità il modo migliore per parlare di altro; La "circumnavigazione" di #TheoHernandez fuori dal rettangolo di gioco su #dentro al campo. #DerbyMilano pic.twitter.com/JmNm2ngEKc— Francesco Maria(@Fra82) April 3, 2025PAROLE – «Dopo la sentenza della cassazione, questo era con tutta probabilità il modo migliore per parlare di altro; La “circumnavigazione” di Theo Hernandez fuori dal rettangolo di gioco sudentro al campo».