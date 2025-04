Richieste di regali a piacere per i carcerati avanzate ad un imprenditore | eseguita un' ordinanza di custodia cautelare

ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea a carico di un uomo. L’indagato è ritenuto dagli inquirenti gravemente indiziato di concorso in tentata estorsione. Napolitoday.it - Richieste di "regali a piacere per i carcerati" avanzate ad un imprenditore: eseguita un'ordinanza di custodia cautelare Leggi su Napolitoday.it I carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un’diemessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea a carico di un uomo. L’indagato è ritenuto dagli inquirenti gravemente indiziato di concorso in tentata estorsione.

"Regali a piacere per i carcerati". L'imprenditore doveva pagare a Natale, Pasqua e in estate: costretto a chiudere. Bagnoli-Soccavo: estorsione e soldi per i carcerati, arrestato un uomo. Regali di Natale: le idee moda per sorprendere le boomer. Galaxy S25: il regalo al lancio di Samsung potrebbe non piacere agli utenti. 38 regali per nonni (super) felici anche a Natale. 8 regali per chi ama stare al passo con i gadget tecnologici. Ne parlano su altre fonti

“Regali a piacere per i carcerati”. L’imprenditore doveva pagare a Natale, Pasqua e in estate: costretto a chiudere - A Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo, accusato di estorsione ai danni di un imprenditore, costretto a chiudere il negozio a causa delle richieste ... (fanpage.it)

Napoli, chiede a commerciante «piaceri per i carcerati»: arrestato per estorsione - Avrebbe richiesto più volte dei «regali a piacere per i carcerati», quantificabili in circa 1.500 euro all'anno, a un commerciante l'uomo posto agli arresti domiciliari ... (ilmattino.it)