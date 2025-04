Medioriente | raid Israele su Libano 3 morti tra cui dirigente Hamas

Libano meridionale. Il bilancio è di tre morti, secondo The Times of Israel. L’agenzia di stampa pro-Hezbollah Al Mayadeen riferisce che nel raid è stato ucciso l’alto funzionario di Hamas Hassan Farhat. Le immagini della scena dell’attacco mostrano, in particolare, un piano del condominio in fiamme con del fumo che fuoriesce. Lapresse.it - Medioriente: raid Israele su Libano, 3 morti tra cui dirigente Hamas Leggi su Lapresse.it Milano, 4 apr. (LaPresse) – Un attacco di droni israeliani ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città di Sidone, nelmeridionale. Il bilancio è di tre, secondo The Times of Israel. L’agenzia di stampa pro-Hezbollah Al Mayadeen riferisce che nelè stato ucciso l’alto funzionario diHassan Farhat. Le immagini della scena dell’attacco mostrano, in particolare, un piano del condominio in fiamme con del fumo che fuoriesce.

