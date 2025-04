TikTok potrebbe pagare una multa di oltre 500 milioni di euro per violazione della privacy

TikTok potrebbe essere costretta a pagare una multa di 500 milioni di euro per aver trasferito dati personali degli utenti europei in Cina.L'articolo TikTok potrebbe pagare una multa di oltre 500 milioni di euro per violazione della privacy proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - TikTok potrebbe pagare una multa di oltre 500 milioni di euro per violazione della privacy Leggi su Tuttoandroid.net essere costretta aunadi 500diper aver trasferito dati personali degli utentipei in Cina.L'articolounadi500diperproviene da TuttoAndroid.

