Milan attesa Paratici Contratto pronto ma c’è un ostacolo da superare

Milan ha scelto Fabio Paratici come suo direttore sportivo. L'ex Juventus e Tottenham, però, avrà operatività ridotta fino al 20 luglio Pianetamilan.it - Milan, attesa Paratici. Contratto pronto, ma c’è un ostacolo da superare Leggi su Pianetamilan.it Ilha scelto Fabiocome suo direttore sportivo. L'ex Juventus e Tottenham, però, avrà operatività ridotta fino al 20 luglio

