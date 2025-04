L' ultimo saluto a Roberto Pettinaroli il giornalista morto in canoa

Sabato 5 aprile 2025 alle ore 11:30 è stato fissato l'ultimo saluto a Roberto Pettinaroli, il giornalista morto dopo essere uscito per un'escursione in canoa nel mare del Tigullio. Un funerale in forma laica presso la Sala Ghio - Schiffini della società Economica di Chiavari, in via Ravaschieri.

