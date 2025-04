Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 4 aprile: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di: ci sono gli anticipi diA,B,1 più il big match Al Hilal-Al Nassr in Saudi Pro LeagueNell’anticipo della trentunesima giornata diA si sfidano due squadre che apparentemente non hanno più obiettivi realistici, avendo già la salvezza in tasca: Genoa e Udinese. I friulani ormai da qualche settimana hanno raggiunto la fatidica quota dei 40 punti ma sono troppo lontani dalla zona Europa per poter pensare di alzare l’asticella delle ambizioni.IdiA,B,1 (LaPresse) – IlVeggente.it I rossoblù di punti ne hanno 5 in meno rispetto ai bianconeri: non rischiano, tuttavia, di essere risucchiati nella bagarre retrocessione, visto l’ampissimo divario nei confronti della terzultima (+12).