Ferraratoday.it - Guida al weekend, gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia

Leggi su Ferraratoday.it

Primo fine settimana di aprile con molti appuntamenti all’aria aperta, ma anche tantiin programma fra teatri, locali e biblioteche. Ce n’è per tutti i gusti, per tutte le età e tutte le tasche. Iscriviti al canale WhatsApp diTodayMercati e mercatini in centro storico.