Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 aprile | la rassegna stampa

I dazi di Donald Trump affondano le borse mondiali: bruciati 2.000 miliardi a Wall Street e 422 in Europa. Trump chiede fiducia ai cittadini. Meloni definisce i dazi Usa una scelta sbagliata ma non una catastrofe. L'Ue non chiude al negoziato. Olimpiadi a rischio per Federica Brignone, riabilitazione dopo la caduta agli Assoluti. In primo piano anche i femminicidi di Ilaria Sula e Sara Campanella, con fiaccolate e cortei in molte città. Questi alcuni dei principali temi presenti sulledeiin edicola