Oasport.it - WTA Charleston 2025: Kenin e Kalinskaya a sorpresa su Kasatkina e Keys

In archivio tutti gli ottavi di finale sulla terra verde (Har-Tru) di, dove se per larga parte il pronostico dato dalle teste di serie è rispettato, è nella parte bassa che si verificano situazioni non tanto particolari quanto comunque non foriere di prevedibilità. Ma andiamo con ordine.Nella parte alta non ha troppi problemi la numero 1 del seeding, Jessica Pegula, a mettere in piedi il derby tutto USA con Danielle Collins. Per l’una facile 6-3 6-2 sull’australiana Ajla Tomljanovic, per l’altra 7-5 6-3 che, però, non è particolare motivo di partita allegra contro la lettone Jelena Ostapenko (la quale subisce il break sul 5-4 del primo parziale, in breve manca la sua chance).Rischia Qinwen Zheng: la cinese va sotto di un break a inizio terzo set con la belga Elise Mertens, poi si riprende e riesce a chiudere il 6-3 3-6 6-3 che le permette di confrontarsi con la vincente del derby russo, Ekaterina Alexandrova, che porta a casa la posta anche in modo netto su Diana Shnaider.