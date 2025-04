A soli 20 anni già spacciatore ' professionista' beccato con un Kg di droga

Frosinonetoday.it - A soli 20 anni già spacciatore 'professionista', beccato con un Kg di droga Leggi su Frosinonetoday.it Gli uomini della squadra anticrimine del Commissariato di Colleferro erano sulle sue tracce già da tempo ma il giovane aveva continuato nella sua attività illegale cosi, nei giorni scorsi, sono intervenuti ed ha tratto in arresto un giovane, classe 2005, per detenzione ai fini di spaccio di.

