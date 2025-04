Inter-news.it - Luis Henrique-Inter con contropartita? E occhi pure in Portogallo – TS

è un obiettivo chiaro per il mercato dell’, che ha già avviato i contatti col Marsiglia. Si può inserire unaper chiudere l’affare. Ma i radar del club nerazzurro si sono indirizzati anche verso il.OBIETTIVO – L’esse dell’nei confronti diè chiaro e concreto. Il talentuoso brasiliano, 23 anni, in forza al Marsiglia è finito nella lista mercato dei dirigenti nerazzurri, che sperano di chiudere la trattativa con la squadra francese a maggio per poi regalare il giocatore a Simone Inzaghi in vista del Mondiale per Club. Si tratta di un giocatore dal grande estro, che fa del dribbling e della sua capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno la sua dote migliore (scheda). Benatia, ds del Marsiglia, mercoledì era a San Siro per vedere dal vivo Milan-e probabilmente per farsi una chiacchierata anche con i dirigenti delle due squadre.