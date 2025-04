Assoluti di sci alpino Ilaria Ghisalberti è campione d’Italia nel Gigante Brignone brutto infortunio

campionessa italiana 2025 di Gigante è la bergamasca Ilaria Ghisalberti: la ventiquattrenne del Centro Spotivo Carabinieri, originaria di Zogno, ha vinto la sfida tricolore sulla pista Mediolanum della Ski Area Lusia, in Val di Fassa, con il tempo complessivo di 2'17?74 tra le due manche.Seconda dopo la prima manche, Ghisalberti ha conquistato il primo titolo italiano assoluto della sua carriera, condito dal miglior tempo nella frazione decisiva: nella sua scia, guadagnano a loro volta una posizione nella seconda manche Lara Della Mea (Esercito), medaglia d'argento a 0?61, e Asja Zenere (Carabinieri), bronzo con un ritardo di 1?73. Ai piedi del podio, è quarta Carole Agnelli (Fiamme Oro, +2?14), con Laura Steinmair (Esercito, +2?31) quinta seguita da Marta Bassino (Esercito, +2?56).Fuori dalla classifica Federica Brignone, fresca campionessa del mondo e di specialità, protagonista suo malgrado di una brutta caduta che le ha causato un infortunio molto grave come la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra.

