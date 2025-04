Ecco chi proteggeva Lorenzo al GF Helena fa il nome in tv ma non cancella i dubbi E Signorini resta zitto

Leggi su Caffeinamagazine.it

A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello i riflettori non si sono spenti del tutto. Nelle ore scorsePrestes è tornata a parlare diSpolverato raccontando ai microfoni di Striscia la Notizia chi fosse il suo misterioso protettore. Anche, nel corso delle puntate, era sembrato scettico sulla decisione della produzione di tollerare i comportamenti Spolverato. Lo aveva detto senza sé e senza ma.>> “, lei?”. Bella, single e famosa: la scoperta dopo Shaila e il Grande Fratello“Gli atteggiamenti di? Posso dire che effettivamente in passato sono state squalificate delle persone per molto meno. Seperché dà tanto al programma? Può essere, non mi stupirei. Come ho già detto, dipendesse da me io lo squalificherei, un bel calcione dietro e via fuori”, spiegava