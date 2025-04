Iltempo.it - Dal vino all'olio ai farmaci: ecco chi paga il conto dei dazi

Leggi su Iltempo.it

Chissà se Donald Trump avrà piacere di andare al supermercato ere il buon made in Italy quasi il doppio del prezzo attuale. Non che alle imprese italiane sia andata meglio: se esportare negli Stati Uniti costa di più, vuol dire che da qualche parte i soldi perre le tariffe maggiorate alla dogana bisogna prenderli: magari aumentando i prezzi sullo scaffale, anche in Italia. Nel gioco a perdere dei, per il sistema industriale e produttivo italiano c'è da farsi insomma male. E anche per i consumatori. Un esempio? Prendendo i dati della Coldiretti, è di 1,6 miliardi di euro il costo che graverebbe sui consumatori americani con l'introduzione delo al 20% su tutti i prodotti agroalimentari Made in Italy, annunciato dal presidente Donald Trump, con un calo delle vendite che danneggerà le imprese italiane, oltre ad incrementare il fenomeno dell'italian sounding.