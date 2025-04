Ilfattoquotidiano.it - Dazi Usa, l’economista: “La Ue sbaglia a rispondere con ritorsioni. Ora la vera sfida sarà con la Cina”

“L’effetto per l’Europa, se non adotterà misure ritorsive,limitato. Sarebbe intelligente noncon contro-, ma accelerare sulla rimozione delle barriere interne alla Ue e concentrarsi sullacon lache dalle mosse di Trump trarrà molto vantaggio”. Per Tommaso Monacelli, ordinario alla Bocconi dove insegna macroeconomia e finanza internazionale, la Ue commetterà un grave errore se – come già deciso – reagirà alle tariffe reciproche annunciate da Donald Trump avviando un’escalation. Limitare ulteriormente il libero scambio e “chiudersi” in risposta al protezionismo americano sarebbe un boomerang, spiega l’esperto di macroeconomia internazionale: al contrario, i Ventisette dovrebbero far leva sulla propria potenza commerciale – insieme sono il secondo esportatore e importatore globale – e muoversi per compensare la perdita di quote di mercato negli Usa con un rafforzamento degli scambi interni all’Unione e nuovi accordi “con Mercosur, Canada, India, Giappone, Brasile”.