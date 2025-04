Villa comunale abbandonata tra rifiuti e degrado la denuncia via social

rifiuti, locali abbandonati e sporcizia. Ecco come si presenta la Villa comunale di Scafati, nel report fotografico che il consigliere comunale Gennaro Avagnano ha pubblicato attraverso i social.La denuncia"La Villa comunale di Scafati era un orgoglio per la nostra città. Oggi, dopo aver. Salernotoday.it - Villa comunale abbandonata tra rifiuti e degrado, la denuncia via social Leggi su Salernotoday.it , locali abbandonati e sporcizia. Ecco come si presenta ladi Scafati, nel report fotografico che il consigliereGennaro Avagnano ha pubblicato attraverso i.La"Ladi Scafati era un orgoglio per la nostra città. Oggi, dopo aver.

Villa comunale abbandonata tra rifiuti e degrado, la denuncia via social. Villa comunale: il mistero sui rifiuti e la paura dei cittadini. Servono trasparenza e zero scuse. Stornara nel degrado totale: La Villa Comunale abbandonata a se stessa. Il sindaco "consigliato dagli elfi" mentre Manfredonia è ferma. La Marca già sotto accusa. Sturla, rudere abbandonato da decenni ricolmo di spazzatura. “Villa comunale piena di rifiuti e abbandonata”, la denuncia di un lettore. Ne parlano su altre fonti

Villasanta, scaricano rifiuti abusivi: beccati i responsabili - Le telecamere del Comune sono state determinanti per risalire agli autori dello scarico, che sono poi stati multati ... (monzatoday.it)

Caso rifiuti a Villa Baldi: chiuse le indagini e identificati i responsabili - Si sono chiuse le indagini della Procura, per identificare i responsabili dell’enorme quantità di rifiuti ... abbandoni selvaggi, per accedere con automezzi. Baroncelli, in consiglio comunale ... (lanazione.it)

Una montagna di rifiuti abbandonata nel bosco tutelato - Oltre 200 chilogrammi di immondizia di ogni genere sono stati raccolti dai volontari nell’area a Bressanone sud da tempo al centro di progetti di ampliamento delle attività produttive locali ... (altoadige.it)