Ilnapolista.it - Con Paratici, Ibrahimovic diverrebbe consulente. Ma il Milan si interroga sulla squalifica di Paratici (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Con. Ma ilsidi)Fa discutere la soluzioneper il. Fa discutere perchéto fino al prossimo 20 luglio e la questione non è di facile soluzione. Il club rossonero deve decidere cosa fare.Scrive la:Stavolta Fabioe Giorgio Furlani hanno mandato avanti i rispettivi legali: le parti infatti si sono già scelte ma resta da sciogliere il nodo dell’operatività dell’ex dirigente di Juve e Tottenham fino al termine dellasportiva, fissata al 20 di luglio.C’è però un nodo che ancora non si riesce a sciogliere e riguarda i limiti imposti dallasportiva di, in scadenza il prossimo 20 luglio. Fino a quella data avrebbe un’operatività ridotta: ilpotrebbe aspettarlo e nel frattempo agire come ha sempre fatto, cioè in team, riferendosi poi all’ad per le scelte finali e le firme.