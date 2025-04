Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2025 ore 07:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna un incidente causa code tra Laurentina e Appia in interne invece si intensifica il traffico code tra Casilina Appia è più avanti rallentamenti tra Ardeatina e Ponti sul tratto Urbano della A24 incolonnamenti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est in direzione centro in entrata asi procede a rilento sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti sulla Salaria code tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali sulla Appia rallentamenti all'altezza dell'aeroporto di Ciampino sull'Ardeatina si sta in coda da via del Santuario al bivio per il raccordo anulare sulla statale Pontina traffico rallentato tra Pomezia e Castelno tutto ricordiamo verso la capitale infine gli eventi aprosegue fino a domenica l'edizione primaverile dirò il festival del fumetto alla fiera dipossibili rallentamenti sulla Portuense sullaFiumicino è possibile raggiungere il festival con il trasporto pubblico consultando la app di infomobilità da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tu e nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.