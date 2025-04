Spinazzola ancora da valutare Ballottaggio Gilmour-Anguissa Corsport

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla probabile formazione del Napoli lunedì sera a Bologna.Scrive Fabio Mandarini:Doppia seduta di allenamento al centro sportivo di Castel Volturno. Clima mite, ritmi color inverno: rigidi, nessuna possibilità di allentare una concentrazione che dovrà rimanere altissima ora più che mai. Conte è un maestro dei finali, aprile è il suo mese, per lo scudetto ha lottato regolarmente e nessuno meglio di lui sa come si fa in questi casi. La squadra, del resto, ha dimostrato sin dal ritiro enormi capaci di sacrificio e in campo i risultati sono stati evidenti. A otto giornate dalla fine, e con il primo posto a tre punti, dalla 26ª in poi il Napoli è diventato inseguitore dell'Inter: un testa a testa che Conte spera di poter giocare fino alla fine con la rosa al completo, dopo un periodo di enorme emergenza.

