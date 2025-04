Linkiesta.it - I nuovi dazi affondano le borse, ma Trump e Vance minimizzano

Il giorno successivo all’annuncio deiimposti da Donaldè stato per Wall Street il peggiore dai tempi della pandemia, nel 2020. Lo S&P 500 ha perso duemila miliardi di dollari di valore ed è tornato in correzione, mentre il Nasdaq Composite ha subito forti cali nel settore tech. Il primo indice azionario ha fatto registrare un crollo superiore al 4,8 per cento (peggior calo dal giugno 2020), mentre il Nasdaq del sei per cento. Male anche leasiatiche (indice Nikkei di Tokyo al -3,5 per cento). Nel giorno successivo a quello cheha definito «Liberation Day», leeuropee hanno bruciato più di quattrocentoventidue miliardi in totale. Milano è scesa del 3,6 per cento, seguita da Parigi (-3,3 per cento), Francoforte (-2,9 per cento) e Londra (-1,6 per cento). Nell’indice Ftse Mib, che ha terminato le contrattazioni sfiorando i 37mila punti, sono pochissimi i titoli in positivo, soprattutto le utilities.