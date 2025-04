Usa sempre la stessa moneta per vincere alle slot 54enne arrestato per furto

Un salernitano di 54 anni è stato arrestato giorni fa dai carabinieri a Montesarchio, provincia di Benevento, per aver truffato le slot machine utilizzando sempre la stessa moneta da due euro. Il sistema gli ha permesso di accumulare circa 400 euro prima di essere scoperto.

