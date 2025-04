Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 4 Aprile 2025

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it.Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 4 Aprile 2025Ridge continua a pensare che sia molto strano che suo padre voglia creare una collezione da solo e ne parla costantemente con Brooke, l'unica persona che lo conosce quanto lui. I due cercando di capire quali siano le vere intenzioni del Forrester ma purtroppo, per il momento, nessuno dei due riesce a capire cosa c'è sotto. Brooke deve confrontarsi anche con Taylor, preoccupata per la relazione tra Thomas e Hope. Le due donne, rivali da sempre, si trovano a discutere sullo strano rapporto nato tra i loro figli, tema che la Hayes discute anche con Ridge, che però cerca di mantenere un certo riserbo sulla situazione.

