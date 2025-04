Ilrestodelcarlino.it - Ex Carbon, Colucci e Sant’Angelo Magno: il punto dell’Arengo

La libertà di informazione torna in consiglio comunale. A quasi due mesi dal bavaglio dell’opposizione è stata discussa la mozione presentata dalla minoranza. Il dibattito si è acceso dopo che il consigliere Francesco Ameli ha ribadito che, a suo avviso, alcuni giornalisti sono oggetto di pressioni di vario genere. Da parte sua, anche il sindaco Marco Fioravanti ha sottolineato l’importanza di tutelare la professione giornalistica, soprattutto in un periodo nel quale gli operatori dell’informazione lavorano in condizioni critiche. Il primo cittadino, però, ha anche accusato la minoranza di strumentalizzare la vicenda, esprimendo vicinanza a Lavinia Orefici, la giornalista protagonista del ‘caso Prodi’. "Approvando questa mozione chiediamo scusa ai giornalisti per la ferita provocata da quella interrogazione di febbraio – ha poi proseguito il consigliere di opposizione Andrea Dominici –, che ha generato tanta confusione".