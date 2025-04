Ilrestodelcarlino.it - Giuseppe Cruciani de La Zanzara presenta il libro all’Harena

Il giornalista e conduttore radiofonico, noto per il suo approccio diretto e provocatorio, sarà protagonista di un evento speciale in programma il 6 aprile 2025 alle ore 18.30 presso il Ristorante Harena a San Benedetto. L’occasione sarà lazione del suo nuovo, Via Crux. Contro il politicamente corretto, un’opera che, come da tradizione dell’autore, si annuncia senza compromessi. Da anni tra le voci più controverse e incisive del panorama giornalistico italiano,continua a distinguersi per uno stile unico e pungente, capace di affrontare tematiche attuali con una libertà espressiva che spesso divide l’opinione pubblica. Il suo ultimopromette di sollevare nuove polemiche e riflessioni, affrontando con taglio diretto un tema quanto mai caldo. Durante la serata, modereranno l’incontro figure provenienti da ambiti professionali diversi: Patrizia Ferrara, titolare del ristorante ospitante; Vittorio Massi, presidente della Sambenedettese Calcio;Barboni, Ceo di Luxury Group Spa e giornalista, inserito tra i Top100 manager di Forbes; e Carlo Dragani, dello Studio ADV.