Ilfattoquotidiano.it - “Per chi non ha superato la notte”: i tifosi del Newcastle sensibilizzano sul tema dei suicidi nel North East inglese

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Pochi minuti prima della gara in Premier League contro il Brentford, al St.James Park disi respira un’aria diversa. Un mix di gioia e malinconia. I cori sugli spalti, la festa per la vittoria della Carabao Cup (battuto in finale il Liverpool 2-1) e gli 11 in campo con la maglia dei Magpies fanno da contorno a uno striscione insolito che si prende la scena. C’è scritta una frase: “For all the ones who didn’t make the night”, ovvero “Per chi non hala”. Così, l’ultimo verso del brano The Dying Light di Sam Fender si trasforma nella toccante dedica – deidel– a tutte le persone morte pero nel. Nel ricordo di chi non c’è più e di chi non ha potuto prendere parte a una cerimonia che mancava da oltre 70 anni. Un semplice gesto che racconta il disagio sempre attuale della regione più colpita da questi avvenimenti.