Made in Italy calma con gli allarmismi | Aliquote fino al 25% sono sopportabili

Laverita.info - Made in Italy, calma con gli allarmismi: «Aliquote fino al 25% sono sopportabili» Leggi su Laverita.info Gli imprenditori del settore agroalimentare predicano cautela. Divella: «Non saranno 10 centesimi a penalizzare la pasta».

Made in Italy, calma con gli allarmismi: «Aliquote fino al 25% sono sopportabili». Dazi, Meloni cerca l’exit strategy e detta linea della calma: “No allarmismo”. Ne parlano su altre fonti

Il Made in Italy con i dazi rischia di perdere più di 121 miliardi di euro - i lavoratori e l’intera filiera del Made in Italy. Di fronte a questa minaccia si è esposto anche il presidente Sergio Mattarella, lanciando un messaggio chiaro: l’Unione Europea ha la forza per ... (quifinanza.it)

Made in Italy in allarme: «Vendite di vino già bloccate» - A partire dai vini, una delle eccellenze del made in Italy. Gli importatori Usa hanno bloccato l’acquisto di prosecco, ad esempio, perché temono che se Donald Trump applicherà le sue minacce ... (ilmessaggero.it)