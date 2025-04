Federica Brignone racconta la terribile caduta e scaccia le polemiche | “Rifarei tutto uguale”

Federica Brignone è già iniziato il recupero dopo il drammatico incidente in Val di Fassa negli Assoluti, in Gigante. L'operazione per ridurre la frattura scomposta di tibia e perone e sul crociato sinistro è andata benissimo: "Ero felice, mi mancava ancora un mese di lavoro e non vedevo l'ora di farlo. Rifarei tutto. tranne cadere" Leggi su Fanpage.it Perè già iniziato il recupero dopo il drammatico incidente in Val di Fassa negli Assoluti, in Gigante. L'operazione per ridurre la frattura scomposta di tibia e perone e sul crociato sinistro è andata benissimo: "Ero felice, mi mancava ancora un mese di lavoro e non vedevo l'ora di farlo. Rifarei. tranne cadere"

Federica Brignone racconta la terribile caduta e scaccia le polemiche: "Rifarei tutto uguale".

