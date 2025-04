Chiappucci | “Ho chiamato Bugno e ho detto | mi hai emozionato Solo noi sappiamo cosa abbiamo fatto”

Bugno ha rivelato pubblicamente di essere stato aiutato da Claudio Chiappucci in uno dei momenti più duri della sua vita. A Fanpage "El Diablo" ha voluto rispondergli, ricordando le sfide passate di una rivalità trasformatasi in una leale amicizia: "In silenzio, senza strombazzarlo ai quattro venti. sappiamo Solo noi cosa abbiamo fatto insieme in questi anni" Leggi su Fanpage.it Gianniha rivelato pubblicamente di essere stato aiutato da Claudioin uno dei momenti più duri della sua vita. A Fanpage "El Diablo" ha voluto rispondergli, ricordando le sfide passate di una rivalità trasformatasi in una leale amicizia: "In silenzio, senza strombazzarlo ai quattro venti.noifatto insieme in questi anni"

