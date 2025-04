Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Branco Claudio, il terzino brasiliano che calciava con le tre dita e finì sulle cartoline di auguri dei genoani

A nominareo figurine oggi sembra di parlare di preistoria. A parlare di terzini in un tempo in cui si bestemmia di “braccetti” peggio ancora. Ma in quel calcio di figurine,inviate come sfottò e tante altre bellissime cose romantiche e nostalgiche, uno dei terzini per eccellenza era. Nasce a Bagè, città agricola nota per la produzione del charque, carne essiccata e salata, prelibatezza tipica della zona al confine con l’Argentina, esattamente 61 anni fa. Famiglia di allevatori,Ibrahim Vaz Leal comincia dal Calcio a 5. È l’unico ragazzino bianco sia quando gioca nella sua squadra di futsal sia nelle partite in strada tra bambini della zona: di qui il soprannome,. Poi passa al calcio a undici nella squadra della città, di cui rimarrà tifoso per sempre: il Guarany de Bage.