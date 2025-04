Lidentita.it - Dazi, Ferrieri (ANGI): “Evitare l’escalation o sarà molto peggio”

Leggi su Lidentita.it

Gabriele, presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, quali saranno le conseguenze deiamericani per noi?È difficile stimare l’effetto generalizzato deidel 20% decisi da Trump per la UE, perché ogni settore è diverso; per tanti prodotti di lusso, i rischi sono minori; per l’acciaio, poi, isono al 25% dal 2018. 25% .): “” L'Identità.