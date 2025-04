Ilrestodelcarlino.it - "Regolamento della piscina da discutere in commissione"

In che modo il comune intende modificare il‘Gregori’? È quanto si domandano i consiglieri di minoranza, che hanno protocollato un’istanza con cui si chiede di convocare lasport. In particolare, l’opposizione ricorda che una decisione del genere va presa in assise, a valle di un lavoro che coinvolga tutti i rappresentanticittà. "Si è avuta notiziadecisione del comune di modificare ilper l’utilizzo‘Gregori’ – si legge nella domanda - e che sono già state convocate le società sportive che operano nella stessa". I richiedenti rammentano, inoltre, che una modifica del genere è "di competenza esclusiva del consiglio comunale". L’ultimo tentativo di cambiare il dispositivo, in assise, avvenne nel consiglio del 10 settembre, ma la delibera non passò.