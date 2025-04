Libanoraid Israele uccide leader Hamas

Hamas, assieme al figlio e alla figlia. Un drone ha colpito l'appartamento in cui si trovavano, afferma una fonte palestinese, malgrado il cessate il fuoco tuttora in vigore. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 8.00 Almeno 112 palestinesi sono stati uccisi nelle ultime 24 ore negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Tra loro anche donne e bambini. Lo scrive Al Jazeera, che cita fonti locali. In un raid aereo israeliano a Sidone, nel Sud del Libano, è stato ucciso un dirigente di, assieme al figlio e alla figlia. Un drone ha colpito l'appartamento in cui si trovavano, afferma una fonte palestinese, malgrado il cessate il fuoco tuttora in vigore.

