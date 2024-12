Calciomercato.it - Roma-Parma, Ranieri mette le cose in chiaro su Dybala: “Vuole restare con noi”

Il tecnico giallorosso soddisfatto per il pokerissimo rifilato ale per le prestazioni di tanti singoli: le sue parole nel postpartitaLaschianta 5-0 ilnell’ultima partita casalinga del 2024, che i giallorossi chiuderanno a San Siro domenica prossima col Milan. La squadra disale a quota 19 punti, reagendo in maniera importante alla brutta sconfitta di Como.Claudio(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole del tecnico dellain conferenza stampa:Avrebbe lasciato quegli 11 all’infinito? “Me l’hanno chiesto anche i miei collaboratori. Stavo vedendo che facevano bene, mi sembvrava bello lasciare quelli che avevano iniziato la partita. Siamo abituati a fare cinque cambi, ma erano concentrati e stavano facendo bene, quindi ho detto ‘li lascio’.