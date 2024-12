Spazionapoli.it - Rafa Marin verso l’addio? Due club provano a trattare: il punto sulla cessione

Calciomercato Napoli Ultimissime –potrebbe lasciare il Napoli a gennaio. Duesono interessati al calciatore: ilsua partenza Per il calciomercato Napoli ultimissime novità arrivano intorno al nome di. Il difensore spagnolo, arrivato quest’estate, non sta trovando spazio in maglia azzurra. Solamente due presenze, in Coppa Italia contro Palermo e Lazio, poi una serie di panchine accumulate nel resto della stagione. In Serie A neanche un singolo minuto, nemmeno contro il Genoa dove è mancato Buongiorno per infortunio.Antonio Conte gli ha preferito Juan Jesus, nonostante la poca affidabilità recente, l’età che avanza e un contratto in scadenza tra 6 mesi. Un segnale abbastanza inequivocabile del fatto che il difensore non sia ancora pronto e che non abbia convinto pienamente il proprio allenatore.