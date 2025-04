Asterix amp Obelix Il duello dei capi su Netflix il ritorno di un mito dell’animazione

Movieplayer.it - Asterix & Obelix: Il duello dei capi, su Netflix il ritorno di un mito dell’animazione

Qualche mese fa siamo volati a Tolosa per farci raccontare la nuova serie animata tratta daldi René Goscinny e Albert Uderzo. In streaming dal 24 aprile. Arriviamo a Tolosa e subito una mail ci sorprende in negativo: il nostro bagaglio non è stato imbarcato con noi e ci raggiungerà. Forse. Un fastidio che non è in grado di bilanciare l'emozione, perché ci stiamo recando presso TAT Productions, uno degli studi d'animazione più importanti d'Europa, attivo dal 2020 quando è stato creato da David Alaux, Éric Tosti e Jean-François Tosti, responsabile di film come A spasso con Willy o Argonuts - Missione Olimpo. Siamo lì per farci raccontare la serie tv a cui stanno finendo di lavorare, pere al servizio di un nome iconico, anzi .