Sindaco assassino e maledetto non è diffamatorio la Cassazione salva l’ex assessore di Amalfi per un post social

