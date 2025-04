Moonrise la recensione un ambizioso anime sci fi dal potenziale sprecato

Moonrise è l'ultima fatica di WIT Studio, apprezzato studio d'animazione di Attack on Titan e SPY×FAMILY. Laddove gli adattamenti animati di manga, light novel e persino videogiochi vanno moltiplicandosi a vista d'occhio, negli ultimi tempi il numero di anime originali prodotti ogni anno è calato molto, e la causa va ricercata non tanto nella mancanza di idee, quanto nella carenza di fondi. Assieme a A-1 Pictures, Bones, Sunrise e Trigger, WIT Studio è ormai uno dei pochissimi studi d'animazione che producono regolarmente produzioni originali, anche grazie ai sempre più frequenti investimenti effettuati dalle principali piattaforme di streaming. Dopo opere del calibro di Great Pretender e Vivy: Fluorite Eye's Song, senza dimenticare i meno recenti The Rolling . Movieplayer.it - Moonrise, la recensione: un ambizioso anime sci-fi dal potenziale sprecato Leggi su Movieplayer.it Disponibile su Netflix,è l'ultima fatica di WIT Studio, apprezzato studio d'animazione di Attack on Titan e SPY×FAMILY. Laddove gli adattamenti animati di manga, light novel e persino videogiochi vanno moltiplicandosi a vista d'occhio, negli ultimi tempi il numero dioriginali prodotti ogni anno è calato molto, e la causa va ricercata non tanto nella mancanza di idee, quanto nella carenza di fondi. Assieme a A-1 Pictures, Bones, Sunrise e Trigger, WIT Studio è ormai uno dei pochissimi studi d'animazione che producono regolarmente produzioni originali, anche grazie ai sempre più frequenti investimenti effettuati dalle principali piattaforme di streaming. Dopo opere del calibro di Great Pretender e Vivy: Fluorite Eye's Song, senza dimenticare i meno recenti The Rolling .

