L’Atalanta ritrova gioco e gol e si riprende il terzo posto battendo 2 0 il Bologna

L’Atalanta ritrova il gioco, con la gamba e la testa giusta, e ritrova la vittoria battendo 2-0 il Bologna al Gewiss. Successo pesantissimo, che vale doppio, in un confronto diretto per la Champions, quasi uno spareggio. Che ha sorriso alla Dea, che al Gewiss non vinceva da 111 giorni, dallo scorso 22 dicembre contro l’Empoli, e non segnava da 71 giorni, dal primo febbraio contro il Torino, ritrovando i tre punti che mancavano da un mese, salendo così a quota 61. Bergamaschi ora a più quattro dagli emiliani e con il confronto diretto favorevole: un distacco forse incolmabile a sei giornate dalla fine. Serviva una risposta, dopo tre sconfitte consecutive senza fare un gol, e la squadra di Gasperini l’ha data: segnando dopo appena due minuti con Retegui imbeccato da Bellanova, raddoppiando dopo venti minuti ancora con una giocata di Retegui che ha scodellato un cross pennellato per l’inserimento di Pasalic. Sport.quotidiano.net - L’Atalanta ritrova gioco e gol e si riprende il terzo posto battendo 2-0 il Bologna Leggi su Sport.quotidiano.net Bergamo, 13 aprile 2025 –il, con la gamba e la testa giusta, ela vittoria2-0 ilal Gewiss. Successo pesantissimo, che vale doppio, in un confronto diretto per la Champions, quasi uno spareggio. Che ha sorriso alla Dea, che al Gewiss non vinceva da 111 giorni, dallo scorso 22 dicembre contro l’Empoli, e non segnava da 71 giorni, dal primo febbraio contro il Torino,ndo i tre punti che mancavano da un mese, salendo così a quota 61. Bergamaschi ora a più quattro dagli emiliani e con il confronto diretto favorevole: un distacco forse incolmabile a sei giornate dalla fine. Serviva una risposta, dopo tre sconfitte consecutive senza fare un gol, e la squadra di Gasperini l’ha data: segnando dopo appena due minuti con Retegui imbeccato da Bellanova, raddoppiando dopo venti minuti ancora con una giocata di Retegui che ha scodellato un cross pennellato per l’inserimento di Pasalic.

