"Mancati incassi per 4 milioni": Concertone, tutto tace ma già si fanno i conti

Il pasticcio deldi Capodanno rischia di costare caro alla città. Sia in termini di immagine che di vero e proprio danno economico. Solo per ristoranti, locali, bar ed esercizi di somministrazione in genere, il venir meno di 80-100 mila persone in un colpo solo potrebbe significare un mancato incasso di 4,2di euro. Le stime di Fiepet Confesercenti sono calcolate sulla base degli introiti ottenuti lo scorso anno per lo stesso evento, che porta romani ma anche turisti italiani e stranieri a vedere sì il concerto, ma anche il più delle volte a soggiornare almeno una notte e, soprat, a visitare la città durante il giorno, fare shopping e consumare nei locali. Sempre Confesercenti cerca di valutare anche il danno sul piano turistico, in termini di arrivi e presenze. Sebbene sia presto per dare numeri precisi, anche in questo caso ci si basa su quanto accaduto lo scorso anno.