Ilnapolista.it - Liverpool tennistico, vince 6-3 contro il Tottenham. Proteste dei tifosi degli Spurs contro la società (Bbc)

Leggi su Ilnapolista.it

Il6-3il, come accade spesso nel tennis al termine di un set. Doppiette di Salah e Luis Diaz, a segno anche Mac Allister e Szoboszlai. Per glisegnano Maddison, Kulusevski e Solanke.I Reds sono ora al primo posto a +4 sul Chelsea, ma con una partita in meno rispetto ai Blues. Niente da fare per gli, fermi all’11esimo posto in Premier.6-3iled è capolista della PremierIdelnon hanno preso bene la sconfitta in casa, come anche giusto che sia. La Bbc riporta:Ci sono stati alcuni fischi daial fischio finale. Molti sono andati via dallo stadio dopo il sesto gol, firmato da Luis Diaz. Diverseancheladagli spalti. Ilpuò dare la colpa ai tanti infortuni e al fatto che hanno la rosa ridotta, ma hanno subito 13 gol in casa nelle ultime tre partite, con una sola rete inviolata negli ultimi 24 match.