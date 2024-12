Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2024 in DIRETTA: iniziata la seconda manche, subito Vinatzer

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 11.0013.38 Partito Erik Read (0.25).13.37 Zampa entra lunghissimo sulla prima gobba del gatto e butta all’aria 9 decimi chiudendo a 61 centesimi da Favrot.13.37all’attacco per lo slovacco che dopo metà gara ha 57 centesimi di vantaggio.13.36 Partito Andreas Zampa (-0.05).13.35 L’austriaco guadagna mezzo secondo sul ripido ma sbagliadopo perdendo 6 decimi. All’arrivo Feurstein è terzo con 66 centesimi di ritardo.13.35la gara di Patrick Feurstein che nella primaha totalizzato lo stesso tempo di Favrot.13.34 Prima posizione per Favrot che passa in testa con 57 centesimi su Aerni. Il francese è stato impeccabile sulle gobbe del gatto.