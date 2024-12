Le sorprese non finiscono mai Ballando con le Stelle Milly l’ha scoperto stamattina | la notizia bomba

Leggi su Caffeinamagazine.it

La serata di sabato 21 dicembre 2024 ha visto un grande successo per la finale dicon le, il popolare talent show di danza condotto daCarlucci. Con un pubblico di 4.381.000 spettatori e uno share del 34.1%, il programma ha dominato la prima serata, confermandosi uno dei punti di riferimento della televisione italiana durante il periodo natalizio. La finale ha rappresentato il culmine di un percorso avvincente, in cui i concorrenti hanno dato il massimo per conquistare il titolo.>> “C’è una cosa che devo dire”.con le, le prime parole di Bianca Guaccero dopo la vittoriaLa vittoria di Bianca Guaccero, insieme al maestro Giovanni Pernice, ha catturato l’attenzione del pubblico, contribuendo a mantenere alta l’attenzione fino all’ultimo minuto.