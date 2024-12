Ilgiorno.it - Le immagini della creatività. La sfida dei fotoamatori

Si aprono le iscrizioni per la decima edizione del Premio fotografico “Eliana Lissoni“. L’esposizione delle fotografie selezionate nel concorso, organizzato dalla Libera accademia di pittura “Vittorio Viviani“, è in programma dall’8 febbraio all’1 marzo al Centro di cultura Villa Brivio. La premiazione si svolgerà contestualmente all’inaugurazionemostra. Il bando è aperto a tutti i fotografi e. La scadenza per iscriversi è fissata al 20 gennaio. Le candidature possono essere presentate nell’apposita pagina Bando Premio Lissoni 2025. Ogni autore può presentare fino a quattro scatti, a colori o in banco e nero. Il tema è libero. A selezionare le foto per comporre la mostra sarà una giuria composta di fotografi professionisti. La rassegna fotografica ha il patrocinio e il contributo del Comune di Nova Milanese e si svolge con il supportoFondazione Rossi.