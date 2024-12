Unlimitednews.it - Il Venezia piega il Cagliari 2-1 con Zampano e Sverko

(ITALPRESS) – Vittoria importante del, che dopo quasi due mesi ritrova il successo nella sfida salvezza contro il. I lagunari vincono per 2-1, al “Penzo” con i gol di. Vana la rete di Pavoletti per i sardi, che restano così bloccati al terzultimo posto della classifica, un punto davanti proprio alla formazione di Di Francesco, che scavalca il Monza. Sugli scudi il portiere delStankovic.Primo scorcio di gara molto attento da parte di entrambe le formazioni, che si fronteggiano in maniera inizialmente molto equilibrata. Ci prova al 20? il, con Gaetano che partendo da destra trova la luce per il mancina che termina però largo. Alla mezzora ancora sardi pericolosi, sulla punizione di Augello per la deviazione di Mina, parata da Stankovic addirittura con la testa.